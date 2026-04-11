Visite estivale de la cité médiévale Rdv devant l’Office de tourisme Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite estivale de la cité médiévale Rdv devant l’Office de tourisme Sainte-Suzanne-et-Chammes mardi 7 juillet 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite estivale de la cité médiévale
Rdv devant l’Office de tourisme 1 rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Venez découvrir l’histoire de la cité médiévale !
Découvrez l’histoire de la cité fortifiée et de son architecture à travers cette visite guidée. D’où vient le nom du village ? De quand datent son église, ses remparts, ses différentes maisons ?
Visiter Sainte-Suzanne, c’est feuilleter un livre d’histoire de France où l’on rencontre les homo-sapiens, les gaulois, Guillaume le Conquérant, Ambroise de Loré compagnon de Jeanne d’Arc, Fouquet de la Varenne, courrier du cœur d’Henri IV et Perrine Dugué la Sainte Républicaine
Rdv devant l’Office de tourisme à 14h45
Organisée par l’association des Amis de Sainte-Suzanne.
Billetterie à l’Office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons .
Rdv devant l’Office de tourisme 1 rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com
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English :
Come and discover the history of the medieval city!
L’événement Visite estivale de la cité médiévale Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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