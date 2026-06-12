Enquête policière L’affaire Marie Bruneau Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes
Enquête policière L’affaire Marie Bruneau Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 9 août 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Enquête policière L’affaire Marie Bruneau
Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Partez à l’aventure dans les rues de Sainte-Suzanne afin de résoudre une enquête.
JOURNÉE ÉVÉNEMENT LE CHÂTEAU SORT LE GRAND JEU
L’équipe du château de Sainte-Suzanne vous propose une journée entièrement consacrée au jeu, avec deux animations conçues pour séduire le plus grand nombre. À vous de choisir!
Enquête policière l’Affaire Marie Bruneau
Observez, explorez et enquêtez… Accueilli par un médiateur du château et muni d’un carnet de route, partez à la recherche des indices qui jalonnent le parcours vous menant de la cour de la forteresse aux ruelles de la cité de Sainte-Suzanne. Une belle opportunité de (re)découvrir des détails qui échappent parfois à notre regard et de faire toute la lumière sur l’enlèvement d’une certaine Marie Bruneau en quête d’une énigme familiale.
Places limitées, sur réservation. .
Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
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English :
Go on an adventure through the streets of Sainte-Suzanne to solve an investigation.
L’événement Enquête policière L’affaire Marie Bruneau Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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