Enquête policière L’affaire Marie Bruneau Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Enquête policière L’affaire Marie Bruneau

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Partez à l’aventure dans les rues de Sainte-Suzanne afin de résoudre une enquête.

JOURNÉE ÉVÉNEMENT LE CHÂTEAU SORT LE GRAND JEU

L’équipe du château de Sainte-Suzanne vous propose une journée entièrement consacrée au jeu, avec deux animations conçues pour séduire le plus grand nombre. À vous de choisir!

Enquête policière l’Affaire Marie Bruneau

Observez, explorez et enquêtez… Accueilli par un médiateur du château et muni d’un carnet de route, partez à la recherche des indices qui jalonnent le parcours vous menant de la cour de la forteresse aux ruelles de la cité de Sainte-Suzanne. Une belle opportunité de (re)découvrir des détails qui échappent parfois à notre regard et de faire toute la lumière sur l’enlèvement d’une certaine Marie Bruneau en quête d’une énigme familiale.

Places limitées, sur réservation. .

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go on an adventure through the streets of Sainte-Suzanne to solve an investigation.

L’événement Enquête policière L’affaire Marie Bruneau Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons