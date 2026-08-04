Festival des Nuits de la Mayenne: Le barbier de Séville Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Festival des Nuits de la Mayenne: Le barbier de Séville

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Deux spectacles proposés dans le cadre du festival des Nuits de la Mayenne.

Rosine, jeune orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile. Promise à un mariage forcé à ses 18 ans, elle tombe pourtant amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret: le comte Almaviva. Aidé de son ancien valet, le malicieux Figaro, il n’a qu’un but libérer Rosine de son tyran !

La compagnie Les Modits nous offre un Barbier de Séville virevoltant, où passions, intrigues délirantes et clins d’œil musicaux à Rossini s’enchaînent dans une comédie pleine d’énergie.

Spectacle précédé de Spectacle surprise ! , en partenariat avec L’Arbre Bavard à 19h.

Billetterie en ligne et à l’Office de tourisme de Ste Suzanne les Coëvrons .

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60

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English :

Two shows presented as part of the Nuits de la Mayenne festival.

L’événement Festival des Nuits de la Mayenne: Le barbier de Séville Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons