Jeux et distractions du Moyen Âge Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Jeux et distractions du Moyen Âge

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez essayer différents jeux du Moyen Âge.

Fidèles au château, Hoël le chevalier et Dame Lutinannie nous font le plaisir de revenir pour transformer la cour de la forteresse en un grand terrain de jeux du Moyen Âge. Les propositions sont nombreuses et variées (jeux de plateaux ou de lancers, échasses…) pour satisfaire tous les goûts des visiteurs. Par ailleurs, un terrain consacré à la pratique de la soule sera délimité pour expérimenter par équipe ce jeu de balle considéré comme l’ancêtre du football.

Entrée libre. .

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Come and try out different medieval games.

L’événement Jeux et distractions du Moyen Âge Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons