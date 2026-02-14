Une journée au Moyen Age

Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Animation familiale

Cette journée de reconstitution historique promet aux visiteurs de se replonger avec bonheur au temps des châteaux forts. Animations autour du cheval (Domaine des Écuyers), musique (Waraok) et danses médiévales (La Volte Gaillarde), jeux (Hoël le chevalier), campement autour de la cuisine (Barba-Jovis), ateliers jeune public proposés par les médiateurs du site, rythmeront la journée dans la cour de la forteresse.

Entrée libre .

Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

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English :

Family entertainment

L’événement Une journée au Moyen Age Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons