Tea Time à l’anglaise Parc de la butte verte Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Tea Time à l’anglaise

Parc de la butte verte 1 Rue Guillaume le Conquérant Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Plongez dans l’élégance britannique le temps d’un tea time, où thés raffinés et douceurs s’accordent pour un moment de pure convivialité.

Cet atelier invite à découvrir les traditions du tea time à l’anglaise, entre thés noirs, Earl Grey et mélanges emblématiques. En petit comité, nous échangerons sur leurs origines, leurs rituels et leurs accords avec les incontournables accompagnements du tea time, dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

Nous serons dans le parc de la Butte Verte, pour une pause nature et authentique.

Cet atelier propose la dégustation de quatre thés, accompagnés de spécialités britanniques et d’un carnet de dégustation pour noter vos impressions.

Sur inscription, organisé par Ophélie Grebic. .

Parc de la butte verte 1 Rue Guillaume le Conquérant Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

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English :

Immerse yourself in British elegance for a tea time, where refined teas and sweet treats come together for a moment of pure conviviality.

L’événement Tea Time à l’anglaise Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons