La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Chocolaterie BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes
La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Chocolaterie BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 16 mai 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons
Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Partez à la découverte de produits mayennais et de fermes locales à vélo.
Déroulé de la journée:
10h30 Début de la visite à la Chocolaterie BIM à Sainte-Suzanne-et-Chammes. Dégustation de chocolat.
12h-13h Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
13h-15h vélo jusqu’à la ferme boulangère à Sainte-Gemmes-Le-Robert. Dégustation de pains.
15h Début de la visite de la ferme boulangère d’Antoine.
Retour à vélo à partir de 16h30.
Distance 33 km A/R
Niveau de difficulté moyen
Temps estimé 1h30 aller 1h30 retour
Gratuit, sur inscription.
Organisé par CIVAM BIO 53 .
Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Discover Mayenne products and local farms by bike.
L’événement La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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