La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Chocolaterie BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons

Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la découverte de produits mayennais et de fermes locales à vélo.

Déroulé de la journée:

10h30 Début de la visite à la Chocolaterie BIM à Sainte-Suzanne-et-Chammes. Dégustation de chocolat.

12h-13h Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.

13h-15h vélo jusqu’à la ferme boulangère à Sainte-Gemmes-Le-Robert. Dégustation de pains.

15h Début de la visite de la ferme boulangère d’Antoine.

Retour à vélo à partir de 16h30.

Distance 33 km A/R

Niveau de difficulté moyen

Temps estimé 1h30 aller 1h30 retour

Gratuit, sur inscription.

Organisé par CIVAM BIO 53 .

Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Discover Mayenne products and local farms by bike.

L’événement La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons