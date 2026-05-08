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La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Chocolaterie BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes

La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Chocolaterie BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 16 mai 2026.

Lieu : Chocolaterie BIM

Adresse : 1 Rue Grande Rue

Ville : 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

Département : Mayenne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Sainte-Suzanne-et-Chammes

La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons

Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Partez à la découverte de produits mayennais et de fermes locales à vélo.
Déroulé de la journée:
10h30 Début de la visite à la Chocolaterie BIM à Sainte-Suzanne-et-Chammes. Dégustation de chocolat.
12h-13h Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
13h-15h vélo jusqu’à la ferme boulangère à Sainte-Gemmes-Le-Robert. Dégustation de pains.
15h Début de la visite de la ferme boulangère d’Antoine.
Retour à vélo à partir de 16h30.

Distance 33 km A/R
Niveau de difficulté moyen
Temps estimé 1h30 aller 1h30 retour

Gratuit, sur inscription.
Organisé par CIVAM BIO 53   .

Chocolaterie BIM 1 Rue Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Discover Mayenne products and local farms by bike.

L’événement La Vélo-Fourchette dans les Coëvrons Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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