Visite guidée de la chocolaterie artisanale BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite guidée de la chocolaterie artisanale BIM

1 Grande Rue Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-03-05 16:15:00

2026-02-14 2026-02-26 2026-02-28 2026-03-05

Au travers d’une visite gourmande, découvrez le quotidien de la chocolaterie BIM

La Chocolaterie artisanale transforme la fève de cacao équitable et biologique en un chocolat aux notes aromatiques uniques.

Durant la visite, Charline vous présentera (avec dégustation) les différentes étapes de transformation, de la fève jusqu’au chocolat contrôle qualité des fèves , torréfaction, concassage, vannage , broyage et Tempérage.

Visite confirmée à partir de 6 personnes.

Ouverture de la billetterie le vendredi 12 février.

Clôture de la billetterie à 15h15 le jour de la visite. .

+33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Take a gourmet tour and discover the daily life of the BIM chocolate factory

