Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Devant la vallée de Diane Fréhel
Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Devant la vallée de Diane Fréhel mercredi 19 août 2026.
Fréhel
Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs
Devant la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Epreuves ludiques et coopératives pour découvrir la biodiversité de la vallée de Diane. A partir de 10 ans. Limité à 5 familles .
Devant la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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