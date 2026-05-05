Jeu de piste « Le Trésor du Jardin », Domus de Cieutat et le Centre d’Interprétation, Eauze

Jeu de piste « Le Trésor du Jardin » Dimanche 7 juin, 10h00 Domus de Cieutat et le Centre d’Interprétation Gers

Payant. Un événement pour les enfants de 7 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sauras-tu trouver le Trésor du Jardin caché dans le parc de la Domus de Cieutat ? Ouvre les yeux !

Domus de Cieutat et le Centre d’Interprétation Allee Julien Laudet, 32800 Eauze, France Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 https://www.elusa.fr/ En plein coeur des terres gasconnes, ELUSA Capitale antique constitue un ensemble gallo-romain unique composé de trois sites : la villa de Séviac, la domus de Cieutat et le musée archéologique du trésor d’Eauze. Petits ou grands, plongez dans l’Histoire et venez découvrir ces trois sites complémentaires, qui offrent un panorama complet et inédit de la romanité dans le sud-ouest de la France.

Immergez-vous dans le quotidien d’une cité gallo-romaine et entrez dans le secret des résidences aristocratiques, au sein du territoire de la cité antique d’Elusa, où la domus de Cieutat (maison urbaine) offre un complément indispensable à la visite de la villa de Séviac (maison à la campagne), tandis que les riches collections du musée archéologique du trésor d’Eauze (Musée de France) en illustrent le raffinement. Parking

Sauras-tu trouver le Trésor du Jardin caché dans le parc de la Domus de Cieutat ? Ouvre les yeux !

©ElusaCapitaleAntique