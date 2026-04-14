Une famille romaine en or, Musée le Trésor d’Eauze, Eauze

Une famille romaine en or Samedi 23 mai, 20h30 Musée le Trésor d’Eauze Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

ELUSA vous propose de participer au mythique jeu une « famille en or » version romaine ! Répondez aux questions de culture populaire basées sur les réponses données par un panel !

Musée le Trésor d’Eauze 1 Place de la Republique, 32800 Eauze, France Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 https://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/musee-deauze https://www.facebook.com/ELUSACapitaleAntique;https://www.instagram.com/elusacapitaleantique/ Elusa Capitale antique constitue un ensemble gallo-romain unique composé de trois sites. Les trois sites, complémentaires, offrent un panorama inédit et original de la romanité.

1- Le Musée Archéologique / le Trésor d’Eauze bénéficie, sur trois niveaux d’exposition, de conditions optimales de présentation grâce à une muséographie moderne ; une salle d’exposition temporaire complète ce dispositif. Au sous-sol, le bâtiment abrite le fameux trésor monétaire gallo-romain du IIIe siècle après J.-C., présenté avec la cassette d’objets précieux en rapport. Les objets et documents des autres salles évoquent la vie des habitants d’Elusa, l’antique cité d’Eauze, alors capitale de la province romaine de Novempopulanie.

2- La Domus de Cieutat et son centre d’interprétation sont conçus pour apprendre tout en s’amusant, dans un espace offrant un parcours de visite ludique et interactif. 3- La Villa de Séviac, luxueuse résidence de campagne, présente 625 m² de mosaïque antique, le plus grand ensemble en France. Parking à proximité.

Accessible pour les personnes à mobilité réduite.

ELUSA vous propose de participer au mythique jeu une « famille en or » version romaine ! Répondez aux questions de culture populaire basées sur les réponses données par un panel !

©Elusa Capitale Antique