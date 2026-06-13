Jeu de piste Les super-héros en action Xanton-Chassenon
Jeu de piste Les super-héros en action Xanton-Chassenon lundi 20 juillet 2026.
Xanton-Chassenon
Jeu de piste Les super-héros en action
Route de Parthenay Xanton-Chassenon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Dans le cadre du Festival national du livre pour la jeunesse du 17 juin au 19 juillet 2026 sur le thème Nos petits et grands héros.
Par Sharewood Anim
Aventuriers, aventurières à vous de résoudre les énigmes et de relever les défis physiques, de logique ou de hasard, on vous réserve un lot de belles surprises …
Tout public- En famille
Inscriptions et renseignements au 02 51 50 48 82
Gratuit .
Route de Parthenay Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82
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English :
As part of the National Children’s Book Festival, taking place from June 17 to July 19, 2026, with the theme “Our Heroes, Big and Small.”
L’événement Jeu de piste Les super-héros en action Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin