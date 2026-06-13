Xanton-Chassenon

Spectacle de marionnettes René et l’oiseau chevalier

Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 15:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre du Festival national du livre pour la jeunesse du 17 juin au 19 juillet 2026 sur le thème Nos petits et grands héros.

Louis XI, roi de France, organise pour sa venue en Anjou une grande chasse au gibier d’eau. Chevalier Culblanc, petit oiseau de rivage, est dans tous ses états comment faire annuler cette terrible chasse aux oiseaux ?

René, duc d’Anjou, est un grand protecteur de la faune, il pourra sûrement faire quelque chose. Mais René n’a pas quitté son lit depuis des jours, assailli par la mélancolie. Son duché est lui aussi menacé par l’arrivée du roi.

C’est alors qu’un grand expert en médecine se présente au château son arrivée sera-t-elle de bonne ou de mauvais augure pour la santé du duc et la survie des oiseaux ?

Durée 45min

À partir de 7 ans

Gratuit .

Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the National Children’s Book Festival, taking place from June 17 to July 19, 2026, with the theme “Our Heroes, Big and Small.”

L’événement Spectacle de marionnettes René et l’oiseau chevalier Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin