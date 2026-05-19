Balaruc-les-Bains

JEU DE PISTE NAUTIQUE

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Partez à l’aventure en famille et menez l’enquête sur l’étang de Thau !Jack, passionné de navigation et grand rêveur, adorait explorer les histoires et légendes du littoral. Fasciné par la mystérieuse cité engloutie, il était persuadé qu’elle existait vraiment…Un jour, il est parti en kayak depuis le centre nautique Manuréva… et n’est jamais revenu. Depuis, ses amis s’interrogent et comptent sur vous pour les aider à comprendre ce qu’il s’est passé.Votre mission retrouver Jack !En famille ou entre amis, suivez les indices qu’il a laissés derrière lui et reconstituez son parcours. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !À bord d’un paddle ou d’un kayak, partez explorer l’étang en toute sécurité et vivez une aventure ludique et immersive, adaptée à tous.Entre jeu, découverte et nature, petits et grands partageront un moment unique… .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement JEU DE PISTE NAUTIQUE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE