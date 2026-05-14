Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac
Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac lundi 10 août 2026.
Monbazillac
Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac
Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le Château de Monbazillac ouvre ses portes à la tombée de la nuit pour une expérience inédite et immersive.
Partez à la recherche du collier perdu de la Dame de Brume à travers un jeu de piste mêlant énigmes, légendes, patrimoine et secret du vignoble. En famille, entre amis ou en duo, explorez le château dans une ambiance mystérieuse.
Une dégustation d’un vin est comprise avec le billet d’entrée (sirop ou du jus de raisin pour les enfants).
Petite restauration sur place (réservation conseillée).
Places limitées, réservation obligatoire
Durée du jeu environ 1h
Départ à 20h, 21h et 22h
Ouverture des portes à 19h30. .
Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52
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English : Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac
L’événement Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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