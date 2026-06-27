Jeu de piste numérique Baludik Herbignac Herbignac
Jeu de piste numérique Baludik Herbignac Herbignac samedi 27 juin 2026.
Herbignac
Jeu de piste numérique Baludik Herbignac
Landieul Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
Landieul à Herbignac À la recherche de la poterie
Vous cherchez un parcours ludique et dynamique à faire en famille ? Ne cherchez plus, et téléchargez dès à présent l’application gratuite Baludik !
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15 jeux de piste ont été imaginés pour parcourir les 15 communes de notre belle presqu’île, sur le thème alléchant de la gastronomie ! Vous voulez en savoir plus ? On vous explique tout ici
Fleur est une jeune cheffe installée en Presqu’île de Guérande. Elle décide de se présenter au concours du Meilleur chef de France, où elle devra présenter des recettes avec des aliments et ustensiles typiques de la région… Elle a besoin de ton aide pour tous les découvrir et gagner le célèbre concours ! Mais rassure-toi, tu ne seras pas seul(e) car Loutra, la nouvelle amie de Fleur va te donner un coup de main!
Dans le village de potiers de Landieul, à Herbignac, Fleur et Loutra cherchent de belles assiettes de présentation pour tous leurs plats.
Alors, prêt à suivre en famille Fleur et Loutra à travers Herbignac ? Si ce n’est pas déjà fait, télécharge gratuitement l’application Baludik sur ton smartphone en scannant le QR code en image ci-dessous et en choisissant la balade Herbignac À la recherche de la poterie – vous la trouverez sur la carte de géolocalisation de l’application ou en tapant le mot Herbignac sur le moteur de recherches.
Informations et conseils pratiques
Durée 30 mn
Distance 1 km
Accessibilité personne à mobilité réduite et poussette OK
Point de départ village de Landieul parking face au panneau Baludik
Type de parcours en ville
Conseils techniques
Activer les paramètres de géolocalisation du téléphone
S’assurer que la batterie du téléphone soit suffisante
Pour plus d’informations
Contactez nous par mail, ou par téléphone au 02 40 24 34 44. .
Landieul Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeu de piste numérique Baludik Herbignac Herbignac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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