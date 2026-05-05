Jeu de piste patrimoine, Intersection du Bd St Exupéry et du Chemin Des Carriers, Lyon
Jeu de piste patrimoine, Intersection du Bd St Exupéry et du Chemin Des Carriers, Lyon dimanche 20 septembre 2026.
Jeu de piste patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Intersection du Bd St Exupéry et du Chemin Des Carriers Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Partez en famille ou entre amis pour une balade ludique à la découverte de la colline de l’Observance. À travers un jeu de piste, explorez ce site remarquable et laissez-vous guider .
Ce parcours vous invite à découvrir le patrimoine historique, culturel et naturel du lieu, tout en accédant à certains espaces habituellement fermés au public. Une immersion originale au cœur d’un site chargé d’histoire et de biodiversité.
⚠️ Attention : les jardins ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le reste du parcours présente également un dénivelé important en raison de la topographie naturelle du site. Il est donc recommandé de prévoir de bonnes chaussures.
Intersection du Bd St Exupéry et du Chemin Des Carriers Intersection Du Bd St Exupéry Et Du Chemin Des Carriers 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0651593466 https://www.facebook.com/Observance69 https://www.facebook.com/Observance69 Accessible par le Bus 90, arrêt Carrier
Station velov Observance
Cheminement piéton depuis Valmy par la chemin des Carriers
Stationnement difficile en voiture, préférez les modes doux
Jeu pas accessible PMR
Journées européennes du patrimoine 2026
©Les Mûres mures de la colline
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