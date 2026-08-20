Jeu de piste patrimonial le site de production des pipes Ropp, ASPI des Pipes Ropp, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Jeu de piste patrimonial le site de production des pipes Ropp Dimanche 20 septembre, 14h00 ASPI des Pipes Ropp Doubs

Entrée libre, Participation en équipes (4 à 8 personnes par équipe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ASPI de l’ancienne usine des Pipes Ropp a le plaisir de vous inviter à participer à un jeu de piste immersif façon escape game au coeur du village des Pipes Ropp. Résolvez des énigmes, relevez des défis et explorez ce lieu chargé d’histoire pour percer un mystère. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés ! Activité ouverte à tous.

ASPI des Pipes Ropp Rue des pipes 25110 Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’ASPI de l’ancienne usine des Pipes Ropp a le plaisir de vous inviter à participer à un jeu de piste immersif façon escape game au coeur du village des Pipes Ropp. Résolvez des énigmes, relevez des…

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