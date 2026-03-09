Jeu de piste Rayures & Mirages à Chassiron Rendez-vous aux Jardins

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pour les Rendez-vous aux Jardins 2026, sur le thème de la vue, le phare de Chassiron fête les 100 ans de ses rayures avec un jeu de piste familial inédit.

Ouvrez l’œil, changez d’angle et reconstituez la clé pour accéder au trésor final !

.

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Rendez-vous aux Jardins 2026, the Chassiron lighthouse celebrates 100 years of its stripes with an original family treasure hunt.

Open the eye, change the angle and find the key to the final treasure!

L’événement Jeu de piste Rayures & Mirages à Chassiron Rendez-vous aux Jardins Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes