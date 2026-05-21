Aisey-sur-Seine

Jeu de piste sur la biodiversité forestière au Parc national de forêts

4 Grande Rue Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez en famille découvrir la biodiversité des forêts à travers un jeu de piste pour petits et grands. Résolvez des énigmes, relevez des défis et venez en apprendre plus sur les habitants de nos forêts. Environ 2km.

Par les Agents du Parc national et Agents ONF mutualisés. .

4 Grande Rue Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Jeu de piste sur la biodiversité forestière au Parc national de forêts

L’événement Jeu de piste sur la biodiversité forestière au Parc national de forêts Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)