Concert Les Moustiquaires Aisey-sur-Seine
samedi 18 juillet 2026 · Aisey-sur-Seine
Informations pratiques
Aisey-sur-Seine
Concert Les Moustiquaires
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Chanson swing de bistrot, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique trio revisite la chanson française avec humour et une bonne dose de swing ; B.Vian, S.Gainsbourg, J.Dutronc, G.Brassens, Y. Montand… mais aussi nos contemporains comme M, Sanseverino, Yves Jamait.
Laissez-vous embarquer par la pompe manouche, la rondeur de la contrebasse, et 3 voix singulières.
Les moustiquaires, c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un concert à vivre et à chanter !
Restauration dès 19h (réservation conseillée) .
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Moustiquaires
L’événement Concert Les Moustiquaires Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Aisey-sur-Seine (Côte-d'Or)
- Restauration d’un mur en pierre sèche Aisey-sur-Seine 11 juillet 2026
- Jeu de piste sur la biodiversité forestière au Parc national de forêts Aisey-sur-Seine 22 juillet 2026
- OLFACTOTHERAPIE Aisey-sur-Seine 22 juillet 2026
- Conte LA COLÈRE DE NIRIMA Gare des Lumières Aisey-sur-Seine 29 juillet 2026
- Concert LOUP FEAT SERPICO Aisey-sur-Seine 5 août 2026