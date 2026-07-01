Informations pratiques

Aisey-sur-Seine

Concert Les Moustiquaires

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Chanson swing de bistrot, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique trio revisite la chanson française avec humour et une bonne dose de swing ; B.Vian, S.Gainsbourg, J.Dutronc, G.Brassens, Y. Montand… mais aussi nos contemporains comme M, Sanseverino, Yves Jamait.

Laissez-vous embarquer par la pompe manouche, la rondeur de la contrebasse, et 3 voix singulières.

Les moustiquaires, c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un concert à vivre et à chanter !

Restauration dès 19h (réservation conseillée) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com

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English : Concert Les Moustiquaires

L’événement Concert Les Moustiquaires Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)