Restauration d’un mur en pierre sèche

Aisey-sur-Seine Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Apprendre à restaurer un mur en pierre sèche. .

Aisey-sur-Seine Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 83 98 15 jm-mf.lagadec@laposte.net

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L’événement Restauration d’un mur en pierre sèche Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)