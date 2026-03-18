Restauration d’un mur en pierre sèche Aisey-sur-Seine
Restauration d’un mur en pierre sèche Aisey-sur-Seine samedi 11 juillet 2026.
Restauration d’un mur en pierre sèche
Aisey-sur-Seine Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Apprendre à restaurer un mur en pierre sèche. .
Aisey-sur-Seine Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 83 98 15 jm-mf.lagadec@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Restauration d’un mur en pierre sèche Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)