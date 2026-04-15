Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Place des Droits de l’homme Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Place des Droits de l’homme Lignerolles vendredi 28 août 2026.
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Lecture fantaisiste en duo Carnet de voyage Lunaire n°2
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com
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Fantasy duo reading Carnet de voyage Lunaire n°2
L’événement Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme