Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Place des Droits de l’homme Lignerolles

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Lecture fantaisiste en duo Carnet de voyage Lunaire n°2

.

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fantasy duo reading Carnet de voyage Lunaire n°2

L’événement Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme