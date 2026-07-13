Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Place des Droits de l’homme Lignerolles
vendredi 28 août 2026 · Place des Droits de l'homme · Lignerolles
Informations pratiques
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires »
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure, c’est un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais à deux et .en une demi-heure ou un peu plus des fois.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45 attrapsourire@gmail.com
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English :
L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure (The Story of the Three Musketeers told by two in half an hour) is a show that basically tells the story of the Three Musketeers, but by two, in half an hour or a little more sometimes.
L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme
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