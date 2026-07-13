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Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Place des Droits de l’homme Lignerolles

vendredi 28 août 2026 · Place des Droits de l'homme · Lignerolles

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place des Droits de l'homme
Adresse
Parc chabassier
Ville
03410 Lignerolles
Département
Allier
Tarif
6 6 6 Tarif réduit

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires »

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure, c’est un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais à deux et .en une demi-heure ou un peu plus des fois.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45  attrapsourire@gmail.com

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English :

L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure (The Story of the Three Musketeers told by two in half an hour) is a show that basically tells the story of the Three Musketeers, but by two, in half an hour or a little more sometimes.

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme

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