Informations pratiques

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires »

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure, c’est un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais à deux et .en une demi-heure ou un peu plus des fois.

.

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45 attrapsourire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure (The Story of the Three Musketeers told by two in half an hour) is a show that basically tells the story of the Three Musketeers, but by two, in half an hour or a little more sometimes.

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme