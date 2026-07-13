UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. » Place des Droits de l’homme Lignerolles

samedi 29 août 2026 · Place des Droits de l'homme · Lignerolles

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place des Droits de l'homme
Adresse
Parc chabassier
Ville
03410 Lignerolles
Département
Allier
Tarif

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. »

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Apéro-dînatoire-spectacle du Collectif du Festival en collaboration avec AFAG Théâtre (03 et 76).
  .

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45  attrapsourire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aperitif-dinner-show by the Festival Collective in collaboration with AFAG Théâtre (03 and 76).

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Lignerolles (Allier)