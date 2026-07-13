Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. » Place des Droits de l’homme Lignerolles
samedi 29 août 2026 · Place des Droits de l'homme · Lignerolles
Informations pratiques
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. »
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Apéro-dînatoire-spectacle du Collectif du Festival en collaboration avec AFAG Théâtre (03 et 76).
.
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45 attrapsourire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aperitif-dinner-show by the Festival Collective in collaboration with AFAG Théâtre (03 and 76).
L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Lignerolles (Allier)
- Fête du 13 Juillet Place des Droits de l’Homme Lignerolles 13 juillet 2026
- Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles 28 août 2026
- Festival Un Été dans mon Village Le Petit Théâtre Dakôté L’étrange aventure d’Alois Schmetterling Place des Droits de l’homme Lignerolles 28 août 2026
- Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Les 3 mousquetaires » Place des Droits de l’homme Lignerolles 28 août 2026
- Festival Un Été dans mon Village Spectacle Bancs ! Place des Droits de l’homme Lignerolles 29 août 2026