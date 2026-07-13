samedi 29 août 2026 · Place des Droits de l'homme · Lignerolles

Informations pratiques

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. »

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Apéro-dînatoire-spectacle du Collectif du Festival en collaboration avec AFAG Théâtre (03 et 76).

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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45 attrapsourire@gmail.com

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English :

Aperitif-dinner-show by the Festival Collective in collaboration with AFAG Théâtre (03 and 76).

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle « Z…. » Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme