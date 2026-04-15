Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule Place des Droits de l’homme Lignerolles

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Théâtre GUDULE oeuvre depuis 2021 afin d’assouvir vos désirs de rigolade et de poésie les plus intimes.

Spectacle de marionnettes dès 6 ans.

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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com

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English :

Since 2021, Théâtre GUDULE has been working to satisfy your most intimate desires for laughter and poetry.

Puppet show ages 6 and up.

L’événement Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme