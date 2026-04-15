Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule Place des Droits de l’homme Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule Place des Droits de l’homme Lignerolles samedi 29 août 2026.
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Théâtre GUDULE oeuvre depuis 2021 afin d’assouvir vos désirs de rigolade et de poésie les plus intimes.
Spectacle de marionnettes dès 6 ans.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com
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English :
Since 2021, Théâtre GUDULE has been working to satisfy your most intimate desires for laughter and poetry.
Puppet show ages 6 and up.
L’événement Festival Un Été dans mon Village Théâtre Gudule Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme