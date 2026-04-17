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Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles vendredi 28 août 2026.

Lieu : Place des Droits de l'homme

Adresse : Parc chabassier

Ville : 03410 Lignerolles

Département : Allier

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village MarSandElle

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Profitez d’une agréable évasion avec le groupe MarSandElle.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74  attrapsourire@gmail.com

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English :

Enjoy a pleasant escape with the MarSandElle group.

L’événement Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-17 par Montluçon Tourisme

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