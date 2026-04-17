Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles vendredi 28 août 2026.
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village MarSandElle
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’une agréable évasion avec le groupe MarSandElle.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com
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English :
Enjoy a pleasant escape with the MarSandElle group.
L’événement Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-17 par Montluçon Tourisme
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