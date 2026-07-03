Festival Un Été dans mon Village Spectacle Bancs ! Place des Droits de l’homme Lignerolles

Informations pratiques

Lignerolles

Festival Un Été dans mon Village Spectacle Bancs !

Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Par Nogozones et la Compagnie Attrape Sourire.

Une création en Espace Public. C’est simple comme une rencontre. Un banc… un thème… un lien… une histoire. Chacune de notre côté, avons fouillé, caressé, interrogé ce Banc, avec un grand B.

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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 05 03 45 attrapsourire@gmail.com

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English :

By Nogozones and the Attrape Sourire Company.

A creation in public space. It’s as simple as an encounter. A bench? A theme? A connection? A story. Each of us, in our own way, explored, caressed, and questioned this Bench—with a capital B.

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle Bancs ! Lignerolles a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme