Aisey-sur-Seine

OLFACTOTHERAPIE

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les odeurs ont ce pouvoir unique…de nous ramener à nous-même en un instant. Comme une Madeleine de Proust, elles nous reconnectent instantanément ….Un parfum, un souvenir, une émotion…

Et si vous compreniez vos blocages autrement ?

Venez découvrir l’olfactothérapie pour:

– relâcher vos tensions corporelles

– apaiser votre mental

– libérer vos émotions

Guidé.e par les huiles essentielles et par une praticienne diplômée, laissez votre corps vous parler autrement…

Places limitées (réservation conseillée) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48 garedeslumieres@gmail.com

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English : OLFACTOTHERAPIE

L’événement OLFACTOTHERAPIE Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)