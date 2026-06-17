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OLFACTOTHERAPIE Aisey-sur-Seine

OLFACTOTHERAPIE Aisey-sur-Seine mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 5 Route de Dijon

Ville : 21400 Aisey-sur-Seine

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Aisey-sur-Seine

OLFACTOTHERAPIE

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Les odeurs ont ce pouvoir unique…de nous ramener à nous-même en un instant. Comme une Madeleine de Proust, elles nous reconnectent instantanément ….Un parfum, un souvenir, une émotion…
Et si vous compreniez vos blocages autrement ?
Venez découvrir l’olfactothérapie pour:
– relâcher vos tensions corporelles
– apaiser votre mental
– libérer vos émotions
Guidé.e par les huiles essentielles et par une praticienne diplômée, laissez votre corps vous parler autrement…
Places limitées (réservation conseillée)   .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48  garedeslumieres@gmail.com

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English : OLFACTOTHERAPIE

L’événement OLFACTOTHERAPIE Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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