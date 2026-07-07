Informations pratiques

Aisey-sur-Seine

Massage au Stéthoscope !!

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 16:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Et si votre corps avait quelque chose à vous dire ?

Lors de certains de ses massages, Margaux (SYMBIOSE) utilise un stéthoscope….

Un outil simple en apparence, mais profondément puissant…

À quoi sert-il ?

Le stéthoscope permet d’écouter les mouvements internes du corps rythmes, circulations, zones de fluidité ou de retenue. C’est une écoute subtile, respectueuse, qui guide pendant le massage.

Grâce à cette écoute,

-Adaptation plus fine à ce que votre corps exprime

-Respect de votre rythme profond

-Accompagnement des zones qui ont besoin de relâchement ou de soutien.

Les bienfaits ressentis:

– sensation de détente très profonde

– sentiment d’être pleinement écouté(e), même sans mots

– relâchement des tensions physiques et émotionnelles

– meilleure connexion à soi, à son corps

Pourquoi l’essayer ?

Parce que ce n’est pas un massage “de plus”,

mais une expérience d’écoute et de présence…

où le corps devient le guide.

Si le cœur vous en dit, réservez votre créneau le mercredi 12 août à la gare des lumières pour vivre l’expérience.

Séance de 45 minutes .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48 garedeslumieres@gmail.com

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English : Massage au Stéthoscope !!

L’événement Massage au Stéthoscope !! Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)