Concert Quintet de Lard Aisey-sur-Seine
vendredi 28 août 2026 · Aisey-sur-Seine
Informations pratiques
Aisey-sur-Seine
Concert Quintet de Lard
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La formation dynamique 100% jazz QUINTET DE LARD nous propose un cocktail de titres emblématiques des grandes époques. Swing, be bop, calypso, bossa, jazz-rock et compositions personnelles. Restauration dès 19h (réservation recommandée). Ouvert aux adhérents (2€/jour-25€/an) .
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com
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English : Concert Quintet de Lard
L’événement Concert Quintet de Lard Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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