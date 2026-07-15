Informations pratiques

Aisey-sur-Seine

Concert Quintet de Lard

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La formation dynamique 100% jazz QUINTET DE LARD nous propose un cocktail de titres emblématiques des grandes époques. Swing, be bop, calypso, bossa, jazz-rock et compositions personnelles. Restauration dès 19h (réservation recommandée). Ouvert aux adhérents (2€/jour-25€/an) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com

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English : Concert Quintet de Lard

L’événement Concert Quintet de Lard Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)