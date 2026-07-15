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AGENDA · Aisey-sur-Seine

Concert Axel Chevalier Aisey-sur-Seine

mercredi 19 août 2026 · Aisey-sur-Seine

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Route de Dijon
Ville
21400 Aisey-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Tarif

Aisey-sur-Seine

Concert Axel Chevalier

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Entre Damien Saez et Bob Marley , Axel délivre un message de Peace and Love à travers des textes ardents et impactants. Un Flower power remis au goût du jour; une musique et des textes en hymne à la vie, à l’amour, à la liberté. Œuvre néo-hippie aux couleurs de l’espoir d’un monde meilleur
Restauration dès 19h (réservation)
Ouvert aux adhérents (2€/jour-25€/an)   .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56  garedeslumieres@gmail.com

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English : Concert Axel Chevalier

L’événement Concert Axel Chevalier Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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