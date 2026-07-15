Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions) Aisey-sur-Seine
mercredi 26 août 2026 · Aisey-sur-Seine
Informations pratiques
Aisey-sur-Seine
Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)
Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Initiation ludique aux différents rythmes et instruments de percussion d’origine brésilienne. Les participants sont invités à découvrir et essayer les différents et nombreux instruments pour ensuite les orienter selon leurs préférences et aptitudes au rythme…. Commence ensuite l’apprentissage du plus simple au plus complexe. Vous repartez prêt pour la déambulation carnavalesque dans les rues de Rio !!! Repas compris .
Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com
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English : Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)
L’événement Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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