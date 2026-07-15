Informations pratiques

Aisey-sur-Seine

Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)

Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Initiation ludique aux différents rythmes et instruments de percussion d’origine brésilienne. Les participants sont invités à découvrir et essayer les différents et nombreux instruments pour ensuite les orienter selon leurs préférences et aptitudes au rythme…. Commence ensuite l’apprentissage du plus simple au plus complexe. Vous repartez prêt pour la déambulation carnavalesque dans les rues de Rio !!! Repas compris .

Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com

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English : Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)

L’événement Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)