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Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions) Aisey-sur-Seine

mercredi 26 août 2026 · Aisey-sur-Seine

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
21400 Aisey-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Tarif
45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Aisey-sur-Seine

Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)

Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Initiation ludique aux différents rythmes et instruments de percussion d’origine brésilienne. Les participants sont invités à découvrir et essayer les différents et nombreux instruments pour ensuite les orienter selon leurs préférences et aptitudes au rythme…. Commence ensuite l’apprentissage du plus simple au plus complexe. Vous repartez prêt pour la déambulation carnavalesque dans les rues de Rio !!! Repas compris   .

Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56  garedeslumieres@gmail.com

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English : Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions)

L’événement Atelier dinitiation à la BATUCADA SAMBA (percussions) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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