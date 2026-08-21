Jeu de piste, UAS – église Saint Léger, Gosnay

Informations pratiques

Jeu de piste Dimanche 20 septembre, 17h00 UAS – église Saint Léger Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeu de piste autonome sur l’ensemble de la ville de Gosnay basé sur une série de photographies indices. L’idée est de trouver le lieu où est prise la photographie. A vos jeux !

UAS – église Saint Léger rue Achille Châtelet 62199 Gosnay Gosnay 62199 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 30 30 14 48 http://www.bethunebruay.fr Unité d’Art Sacré – Oeuvres de René Ducourant parking à proximité

Jeu de piste autonome sur l’ensemble de la ville de Gosnay basé sur une série de photographies indices. L’idée est de trouver le lieu où est prise la photographie. A vos jeux !

©ville de Gosnay