Parcours guidé sur la ville de Gosnay, UAS – église Saint Léger, Gosnay
samedi 19 septembre 2026 · UAS - église Saint Léger · Gosnay
Informations pratiques
Parcours guidé sur la ville de Gosnay 19 et 20 septembre UAS – église Saint Léger Pas-de-Calais
limité à 20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Parcours guidé centré sur les monuments historiques de Gosnay comprenant l’église Saint Léger, le moulin, les Chartreuses.
Gratuit – sur réservations
UAS – église Saint Léger rue Achille Châtelet 62199 Gosnay Gosnay 62199 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 30 30 14 48 http://www.bethunebruay.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0630301448 »}] Unité d’Art Sacré – Oeuvres de René Ducourant parking à proximité
Parcours guidé centré sur les monuments historiques de Gosnay comprenant l’église Saint Léger, le moulin, les Chartreuses.
©Valérie Trizac
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