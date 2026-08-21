Parcours guidé sur la ville de Gosnay, UAS – église Saint Léger, Gosnay

Informations pratiques

Parcours guidé sur la ville de Gosnay 19 et 20 septembre UAS – église Saint Léger Pas-de-Calais

limité à 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Parcours guidé centré sur les monuments historiques de Gosnay comprenant l’église Saint Léger, le moulin, les Chartreuses.

Gratuit – sur réservations

UAS – église Saint Léger rue Achille Châtelet 62199 Gosnay Gosnay 62199 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 30 30 14 48 http://www.bethunebruay.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0630301448 »}] Unité d’Art Sacré – Oeuvres de René Ducourant parking à proximité

Parcours guidé centré sur les monuments historiques de Gosnay comprenant l’église Saint Léger, le moulin, les Chartreuses.

©Valérie Trizac