Jeu de pistes littéraire et patrimonial, Basse-Pointe, Basse-Pointe

Informations pratiques

Jeu de pistes littéraire et patrimonial Vendredi 18 septembre, 09h00 Basse-Pointe Martinique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Remontez le temps à travers les ouvrages de 2 auteurs originaires de Basse-Pointe et ses environs:

-Au Fond du bourg de Léonard Sainville

-Joanise ma mère d’Alexandre Monan

Suivez les indices cachés dans les pages des ouvrages et redécouvrez le patrimoine pointois qui y est évoqué. Perdez-vous dans le bourg et laissez vous envelopper par l’authenticité du coeur de Basse-Pointe.

Basse-Pointe 97218 Basse-Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 0596 78 53 96 [{« type »: « email », « value »: « bassepointe@nordmediatek972.fr »}] Exposition de photographie à ciel ouvert du 18 au 20 septembre 2026

La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.). Parcours de visite accessible à pied.

Remontez le temps à travers les ouvrages de 2 auteurs originaires de Basse-Pointe et ses environs: