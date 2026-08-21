Informations pratiques

« Ti Kozé Mémwa » sur le quartier Eyma / Présentation du projet Maison natale d’Aimé Césaire Dimanche 20 septembre, 09h00 Basse-Pointe Martinique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le service culturel de la Ville de Basse-Pointe propose un « Ti Kozé Mémwa » consacré au quartier Eyma. L’occasion sera donnée aux habitants de cette ancienne habitation devenue quartier résidentiel, de témoigner de la vie d’antan et des mutations de ce coin symbolique de la commune. Il s’agira aussi pour la Ville de présenter le projet d’aménagement du site de la maison natale d’Aimé Césaire.

Basse-Pointe 97218 Basse-Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 0596 78 53 96 [{« type »: « email », « value »: « bassepointe@nordmediatek972.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596785396 »}] Exposition de photographie à ciel ouvert du 18 au 20 septembre 2026

La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.). Parcours de visite accessible à pied.

Le service culturel de la Ville de Basse-Pointe propose un « Ti Kozé Mémwa » consacré au quartier Eyma. L’occasion sera donnée aux habitants de cette ancienne habitation devenue quartier résidentiel,…