Exposition Photos Anciennes à ciel ouvert, Basse-Pointe, Basse-Pointe

Informations pratiques

Exposition Photos Anciennes à ciel ouvert 18 – 20 septembre Basse-Pointe Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:30:00+02:00

La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.).

Basse-Pointe 97218 Basse-Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 0596 78 53 96 Exposition de photographie à ciel ouvert du 18 au 20 septembre 2026

La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.). Parcours de visite accessible à pied.

La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement…