Exposition Photos Anciennes à ciel ouvert, Basse-Pointe, Basse-Pointe
vendredi 18 septembre 2026 · Basse-Pointe
Informations pratiques
Exposition Photos Anciennes à ciel ouvert 18 – 20 septembre Basse-Pointe Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:30:00+02:00
La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.).
Basse-Pointe 97218 Basse-Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 0596 78 53 96 Exposition de photographie à ciel ouvert du 18 au 20 septembre 2026
La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement disparu du paysage. Les clichés seront installés dans les « dents creuses » et devant les bâtiments sélectionnés (Eglise, Presbytère, marché, ancienne mairie, nouvelle mairie, etc.). Parcours de visite accessible à pied.
La Ville de Basse-Pointe propose une exposition photo à ciel ouvert d’anciennes photos de bâtiments et d’éléments patrimoniaux qui ont fait l’objet de modifications, sont en périls ou ont simplement…
À voir aussi à Basse-Pointe (Martinique)
- VIDE-GRENIER À BASSE-POINTE !, Basse-Pointe, Basse-Pointe 12 septembre 2026
- Jeu de pistes littéraire et patrimonial, Basse-Pointe, Basse-Pointe 18 septembre 2026
- Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visite libre, Habitation Pécoul, Basse-Pointe 19 septembre 2026
- « Ti Kozé Mémwa » sur le quartier Eyma / Présentation du projet Maison natale d’Aimé Césaire, Basse-Pointe, Basse-Pointe 20 septembre 2026
- Les classes de CP à la Médiathèque, Bibliothèque municipale De Basse-Pointe, Basse-Pointe 2 octobre 2026