Les classes de CP à la Médiathèque, Bibliothèque municipale De Basse-Pointe, Basse-Pointe

Informations pratiques

Les classes de CP à la Médiathèque Vendredi 2 octobre, 08h00 Bibliothèque municipale De Basse-Pointe Martinique

Public : scolaire (élèves du CP) (enfants de 6-7 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Lecture de contes Kamishibaï et livres animés pour les tout-petits : les plus jeunes pourront découvrir des histoires fascinantes grâce à ces supports ludiques et interactifs.

Accompagnés par la voix d’un lecteur, ils seront plongés dans des univers imaginaires où les images et les mots prennent vie, stimulant leur curiosité, leur imagination et le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge.

Bain de livres

Jeu du Détective

Bibliothèque municipale De Basse-Pointe 13 Rue Dr Morestin 97218 Basse-Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 0596789467 [{« type »: « email », « value »: « bassepointe@nordmediatek972.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596785396 »}]

Biblis en folie 2026

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