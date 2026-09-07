AGENDA · Basse-Pointe
VIDE-GRENIER À BASSE-POINTE !, Basse-Pointe, Basse-Pointe
samedi 12 septembre 2026 · Basse-Pointe
Informations pratiques
VIDE-GRENIER À BASSE-POINTE ! Samedi 12 septembre, 07h00 Basse-Pointe Martinique
Inscriptions jusqu’au 10 septembre / Places limitées / Emplacement gratuit pour les exposants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
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Venez vendre, chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !
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