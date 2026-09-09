Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visite libre, Habitation Pécoul, Basse-Pointe

Informations pratiques

Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visite libre 19 et 20 septembre Habitation Pécoul Martinique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Avec sa maison principale, ses dépendances domestiques, ses équipements industriels et ses aménagements paysagers, l’habitation Pécoul forme aujourd’hui un ensemble harmonieux, témoin d’une histoire de plus de trois siècles. Elle n’est pas la reconstitution mimétique d’un état antérieur à un moment donné mais l’aboutissement d’une longue histoire qui a vu la construction, la transformation, la démolition et la restauration des différents bâtiments.

C’est cette superposition d’histoires architecturales et humaines que la Fondation Clément tente de conserver avec le projet patrimonial entrepris depuis 2001.

Habitation Pécoul Pécoul 97218 Basse Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique 05 96 54 87 16 https://www.fondation-clement.org/ Cette habitation-sucrerie datant du 18ème siècle comprend la maison principale, les dépendances, le jardin, le verger et les bâtiments industriels restaurés. Le domaine est doté d’un système hydraulique comprenant canal, roue et bassin.

Ce lieux n’est ouvert que pendant les journées européennes du patrimoine. Sur la route nationale 1, prendre sur la gauche à 2 km avant le bourg de Basse-Pointe.

Parking sur place

Avec sa maison principale, ses dépendances domestiques, ses équipements industriels et ses aménagements paysagers, l’habitation Pécoul forme aujourd’hui un ensemble harmonieux, témoin d’une histoire …

Gérard germain