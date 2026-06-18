Jeu de plage Criel-sur-Mer
Jeu de plage Criel-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Criel-sur-Mer
Jeu de plage
Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Jeu découvre la plage et la mer Les enfants devront répondre à des questions, faire preuve de curiosité, ramener des objets.
Gratuit Inscription obligatoire par mail avant le 17 juillet.
Sous la responsabilité des parents, les enfants partiront à la découverte de la plage de Mesnil-Val et du Square Delaporte.
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Enfants de 5 à 10 ans
– 15h à 16h30 Jeu
– 16h30 Remise des lots
– 17h Goûter offert aux enfants. .
Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie auxbeauxjoursdescabines@gmail.com
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English : Jeu de plage
L’événement Jeu de plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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