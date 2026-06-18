Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeu de plage Criel-sur-Mer

Jeu de plage Criel-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Plage de Mesnil-Val

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Jeu de plage

Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Jeu découvre la plage et la mer Les enfants devront répondre à des questions, faire preuve de curiosité, ramener des objets.
Gratuit Inscription obligatoire par mail avant le 17 juillet.
Sous la responsabilité des parents, les enfants partiront à la découverte de la plage de Mesnil-Val et du Square Delaporte.
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Enfants de 5 à 10 ans

– 15h à 16h30 Jeu
– 16h30 Remise des lots
– 17h Goûter offert aux enfants.   .

Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie   auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de plage

L’événement Jeu de plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime)