Criel-sur-Mer

Jeu de plage

Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Jeu découvre la plage et la mer Les enfants devront répondre à des questions, faire preuve de curiosité, ramener des objets.

Gratuit Inscription obligatoire par mail avant le 17 juillet.

Sous la responsabilité des parents, les enfants partiront à la découverte de la plage de Mesnil-Val et du Square Delaporte.

Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Enfants de 5 à 10 ans

– 15h à 16h30 Jeu

– 16h30 Remise des lots

– 17h Goûter offert aux enfants. .

Plage de Mesnil-Val Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

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English : Jeu de plage

L’événement Jeu de plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers