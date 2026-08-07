Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Jeu de rôle pour jeunes de 9 à 14 ans, sur inscription.

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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

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English :

Role-playing game for children ages 9–14; registration required.

L’événement Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron