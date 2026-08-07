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AGENDA · Sainte-Sigolène

Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

vendredi 7 août 2026 · Médiathèque L'échappée belle · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque L'échappée belle
Adresse
6 rue de la découverte
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Jeu de rôle pour jeunes de 9 à 14 ans, sur inscription.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86  bibliotheque@sainte-sigolene.fr

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English :

Role-playing game for children ages 9–14; registration required.

L’événement Jeu de rôle 2nde session La quête du dernier royaume Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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