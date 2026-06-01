Jeu de Rôle avec La Guilde à Procrestin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat dimanche 21 juin 2026.

Huelgoat

Jeu de Rôle avec La Guilde à Procrestin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

21 juin — Venez découvrir le jeu de rôle avec La Guilde !

Vous ne savez pas ce que c’est ?

Vous avez vaguement entendu parler de dés, de dragons, de gens qui parlent à la première personne et de maîtres du jeu qui prennent un peu trop leur rôle au sérieux ?

Parfait.

Le Grand Maître sera là pour vous montrer.

Ce qu’est le jeu de rôle, évidemment.

La Guilde, c’est une association locale autour du jeu de rôle, du jeu de société, de l’imaginaire et des aventures collectives.

Notre objectif est simple proposer des tables accessibles, conviviales, parfois héroïques, souvent absurdes, et permettre aux curieux comme aux habitués de se retrouver autour d’histoires partagées.

Le 21 juin à 16h, on vous propose donc une découverte simple

comment fonctionne une partie ;

ce que fait un joueur ;

ce que fait un maître du jeu ;

⚔️ pourquoi les plans finissent rarement comme prévu ;

et comment rejoindre La Guilde si l’aventure vous tente.

Aucun niveau requis.

Aucun costume obligatoire.

Aucune connaissance préalable nécessaire.

Procrastin & Fabuleux, Huelgoat

16h

Dimanche 21 juin

Venez curieux.

Repartez peut-être aventurier.

La Guilde — là où vos aventures tournent toujours au n’importe quoi. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34

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English :

L’événement Jeu de Rôle avec La Guilde à Procrestin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ