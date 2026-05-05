Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard

Jeu d’énigmes au château de Barière 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.

Activité pour les 6-12 ans.

Durée : 40 min à 1h

Parcours accessible toute l’année

Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.

OT Mussidan