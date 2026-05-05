Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard
Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard vendredi 26 juin 2026.
Jeu d’énigmes au château de Barière 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.
Activité pour les 6-12 ans.
Durée : 40 min à 1h
Parcours accessible toute l’année
Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.
OT Mussidan
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