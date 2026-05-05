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Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard

Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard

Jeu d’énigmes au château de Barière, Château de Barrière, Villamblard vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Château de Barrière

Adresse : avenue edouard dupuy

Ville : 24140 Villamblard

Département : Dordogne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Jeu d’énigmes au château de Barière 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.
Activité pour les 6-12 ans.
Durée : 40 min à 1h
Parcours accessible toute l’année

Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visitez le château de Barrière de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château.

OT Mussidan

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