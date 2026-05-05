Visite libre du château de Barrière, Château de Barrière, Villamblard

Visite libre du château de Barrière 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Cette forteresse médiévale, berceau du comte de Taillefer, s’est construite autour de son donjon carré initial du XIIIème s. et s’est développée jusqu’au XVIe s. Elle est restaurée de façon contemporaine par des bénévoles passionnés.

Elle présente des collections consacrées au patrimoine périgourdin : fossiles, artefacts préhistoriques, objets en fonte.

Vidéo de présentation de l’histoire du château.

Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Cette forteresse médiévale, berceau du comte de Taillefer, est restaurée de façon contemporaine. Elle présente des collections consacrées au patrimoine périgourdin.

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