Rallye découverte dans le village de Villamblard, Château de Barrière, Villamblard
Rallye découverte dans le village de Villamblard, Château de Barrière, Villamblard vendredi 26 juin 2026.
Rallye découverte dans le village de Villamblard 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Visitez le village de Villamblard de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château de Barrière.
Activité pour les 6-12 ans.
Durée : 40 min à 1h
Parcours accessible toute l’année
Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visitez le village de Villamblard de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château de Barrière.
OT Mussidan