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Rallye découverte dans le village de Villamblard, Château de Barrière, Villamblard

Rallye découverte dans le village de Villamblard, Château de Barrière, Villamblard

Rallye découverte dans le village de Villamblard, Château de Barrière, Villamblard vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Château de Barrière

Adresse : avenue edouard dupuy

Ville : 24140 Villamblard

Département : Dordogne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Rallye découverte dans le village de Villamblard 26 – 28 juin Château de Barrière Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visitez le village de Villamblard de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château de Barrière.
Activité pour les 6-12 ans.
Durée : 40 min à 1h
Parcours accessible toute l’année

Château de Barrière avenue edouard dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visitez le village de Villamblard de manière ludique avec votre smartphone en flashant le QR Code à l’entrée du château de Barrière.

OT Mussidan

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