JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 26 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
mercredi 26 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 26 AOÛT
1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir la face cachée de nos montagnes catalanes, en famille ou entre amis Dès 8 ans. Biodiversité, gestion de l’eau, paysages ou énergie … partez à la découverte de votre territoire de vacances et de ses secrets..
Gratuit En famille Dès 8 ans
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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Come discover the hidden side of our Catalan mountains, with family or friends. Ages 8 and up. Biodiversity, water management, landscapes, or energy? Set out to explore your vacation destination and its secrets.
Free For families Ages 8 and up
L’événement JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 26 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU
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