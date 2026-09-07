Jeu d’enquête Géant : La Chronique du trésor Esvanouis, office de tourisme de moustiers sainte marie, Moustiers-Sainte-Marie

Informations pratiques

Jeu d’enquête Géant : La Chronique du trésor Esvanouis Samedi 19 septembre, 14h30 office de tourisme de moustiers sainte marie Alpes-de-Haute-Provence

6 équipes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Année 1442. Le bon roi René, comte de Provence, fait appel aux habitants de Moustiers pour réunir une importante somme d’argent destinée à soutenir un grand effort de guerre. Grâce à un élan de solidarité sans précédent, le conseil de la ville parvient à rassembler la somme demandée…

Mais, la veille du départ du trésor, un vol est commis !

La bourse a disparu dans la nuit… Et tout porte à croire que le coupable se cache parmi les villageois.

️‍Serez-vous capable de résoudre l’enquête ?

Rejoignez le conseil de Moustiers, explorez les ruelles du village et interrogez les suspects pour découvrir qui a trahi la confiance de tous. Une aventure palpitante à vivre en famille, entre mystère, patrimoine et immersion médiévale.

Plongez dans l’histoire, sauvez l’honneur du village… et devenez le héros de Moustiers !

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Année 1442. Le bon roi René, comte de Provence, fait appel aux habitants de Moustiers pour réunir une importante somme d’argent destinée à soutenir un grand effort de guerre.

©OT Moustiers