Informations pratiques

Jeu d’enquête : » l’Affaire du timbre disparu » Samedi 19 septembre, 15h00 Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent Haut-Rhin

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office du tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Durée 1h15 environ, plusieurs créneaux horaires possibles entre 15h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un jeu interactif invite le public à résoudre des énigmes en interrogeant des acteurs qui rendent le scénario vivant et insolite. Coup de tabac ! Une partie de la précieuse collection de timbres de Maurice Burrus a été dérobée. Qui est le coupable ? L’enquête ne fait que commencer.

Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent 11A rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 58 80 50 »}] Maison patronale construite entre 1932 et 1935, par André Burrus, industriel du tabac à Sainte-Croix-aux-Mines.

La villa accueille une maison régionale de la musique entre 1976 et 1990, puis est racheté par la Communauté de Communes du Val d’Argent.

Depuis octobre 2004, la villa Burrus accueille la médiathèque du Val d’Argent et l’ensemble des services culturels intercommunaux (Labs, Patrimoine / Pays d’Art et d’Histoire).

En 2021, aménagement d’une tissuthèque dans les locaux.

Un jeu interactif invite le public à résoudre des énigmes en interrogeant des acteurs qui rendent le scénario vivant et insolite. Coup de tabac ! Une partie de la précieuse collection de timbres de a…

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